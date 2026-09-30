Нелегальных мигрантов выявили полицейские в Псковской области
Псковские полицейские выявили нелегальных мигрантов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.
Иностранцы находились на территории России незаконно. Также сотрудники миграционных подразделений выявили лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности.
В частности, в сентябре пятерых иностранцев, которые незаконно находились на территории страны, вернули в страны гражданской принадлежности.
Теперь въехать на территорию России они смогут только через пять лет.
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