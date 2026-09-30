Печерянина оштрафовали за контрабанду элитного виски через псковскую границу

20:56, 30 сентября 2026, ПАИ

Жителя Печор оштрафовали за контрабанду алкоголя, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в мае 2025 года водитель грузового автомобиля, занимающийся международными перевозками, купил в Эстонии пять бутылок элитного виски и спрятал их в кабине транспортного средства. Однако во время прохождении таможенного досмотра алкоголь обнаружили и изъяли.

Согласно заключению эксперта, стоимость незаконно перемещённой алкогольной продукции составила более 300 тысяч рублей.

Себежский районный суд признал печерянина виновным в совершении преступления по части 1 статьи 226.1 УК РФ и, учитывая срок его содержания под стражей, назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Алкоголь передан для уничтожения в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.