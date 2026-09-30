Печерянина оштрафовали за контрабанду элитного виски через псковскую границу
Жителя Печор оштрафовали за контрабанду алкоголя, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что в мае 2025 года водитель грузового автомобиля, занимающийся международными перевозками, купил в Эстонии пять бутылок элитного виски и спрятал их в кабине транспортного средства. Однако во время прохождении таможенного досмотра алкоголь обнаружили и изъяли.
Согласно заключению эксперта, стоимость незаконно перемещённой алкогольной продукции составила более 300 тысяч рублей.
Себежский районный суд признал печерянина виновным в совершении преступления по части 1 статьи 226.1 УК РФ и, учитывая срок его содержания под стражей, назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
Алкоголь передан для уничтожения в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.
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