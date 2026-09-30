В Великих Луках арестовали мужчину, бросившего в Вечный огонь баллоны с монтажной пеной

18:16, 30 сентября 2026, ПАИ

Мужчину, обвиняемого в осквернении мемориала «Вечный огонь», арестовали в Великих Луках, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в июле текущего года уроженец Новосокольнического района бросил в пламя Вечного огня в Великих Луках картонную коробку с баллонами из-под монтажной пены. Из-за термического воздействия и последующего возгорания баллонов пострадал внешний вид памятника.

Сейчас мужчину обвиняют в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ. При этом ранее он уже был судим, а также не имеет постоянного места жительства.

Великолукский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что за совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении 16-летних вандалов за разгром «Вдохновения» в Локне.