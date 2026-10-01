Пушкиногорский суд оштрафовал мужчину за покупку наркотиков в интернете

18:41, 01 октября 2026, ПАИ

Житель Псковской области попал под суд за покупку наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов в регионе.

Суд установил, что 30-летний местный житель купил на сайте наркотик, получил фотографию с местом нахождения тайника и забрал оттуда «закладку» с наркотиком. Вещество он хранил у себя, пока его не обнаружили и не изъяли сотрудники полиции.

Пушкиногорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступления, конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.