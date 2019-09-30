Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей

16:42, 30 сентября 2019, ПАИ

Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей – 7,9%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В Москве уровень закредитованности населения также находится на отметке в 7,9%. В список регионов с наименьшей закредитованностью населения также вошли Курганская область (8,3%), Брянска (8,4%) и Рязанская (8,4%).

Наибольшая доля самых закредитованных жителей, у которых предельная долговая нагрузка (ПДН) находится на уровне более 50%, была зафиксирована в Амурской области (19,5%), Красноярском крае (16,6%), Республике Северная Осетия – Алания (16,2%), а также в Оренбургской (16,0%) и Архангельской (16,0%) областях.

«В целом, уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом достаточно активно растет доля граждан с низким уровнем долговой нагрузки. Для этих заемщиков текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 50% ежемесячных доходов. Как правило, это представители самых бедных слоев населения. У них долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан и им, соответственно, труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства. И именно этой группе граждан станет все сложнее получить кредит после 1 октября».