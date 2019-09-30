Ток по батареям пустили в одном из домов Воронежа

16:25, 30 сентября 2019, ПАИ

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже на улице Хользунова, пишет газета «Известия».

Один из жильцов дома сообщил в систему «112» о подаче электрического тока по батарее. На место прибыли сотрудники аварийной службы. Они обесточили подъезд и в целях безопасности отключили газ. Также из дома были эвакуированы 115 человек.

По данным городских властей, сейчас ведутся работы по установлению причины подачи тока на внутридомовую систему отопления. Пострадавших нет.

По словам директора управляющей компании «Мастер» Дмитрия Фурсова, данная ситуация могла возникнуть по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор. Разряд в этом случае может идти в соседние помещения.