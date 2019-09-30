Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи

17:18, 30 сентября 2019, ПАИ

Псковское агентство информации разыгрывает билет на два лица на концерт Юрия Шатунова, который состоится 10 октября в Псковской областной филармонии.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сделать репост размещённой на странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» записи на свою страницу и не удалять ее до 17:00 4 октября. Победитель будет определен случайным образом с помощью генератора чисел.

Концерт легенды российской эстрады Юрия Шатунова состоится в 19:00 на сцене Псковской областной филармонии. По словам организаторов, в программе «Не молчи» прозвучат любимые песни и новые композиции. «Зрители погрузятся в атмосферу искренности, романтики и первой любви. Артист поделится с псковичами своей энергией», - пообещали устроители концерта.