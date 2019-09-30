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Общество

22 человека эвакуировали из горящего дома в Пустошке

22 человека эвакуировали спасатели из горящего пятиэтажного дома в Пустошке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

30 сентября в 10:05 на пульт дежурного поступило сообщение в возгорании в жилом доме на улице Октябрьской. Там вспыхнуло кладовое помещение одной из квартир из-за короткого замыкания в распределительной коробке. Огонь повредил кладовую на площади 3х4 метра.

В результате возгорания никто не пострадал. Для тушения пожара привлекались 12 пожарных и 4 единицы техники.

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