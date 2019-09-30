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Общество

100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора

Общая задолженность физических и юридических лиц за вывоз мусора в Псковской области превысила 100 млн рублей. Об этом сообщил Псковскому агентству информации директор компании ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) Сергей Пайст. По её словам, собираемость платежей за вывоз мусора в регионе составляет порядка 70%.

«Люди чем аргументируют? Говорят: «Вы начисляете мне на троих человек, а нас двое живет. Я платить не буду, пока вы не исправите ошибку», - пояснил Сергей Пайст.

При этом он подчеркнул, что компания не будет начислять пени должникам или подавать на них суд. «К концу года мы обязательно сделаем рассылку тем, у кого никакого движения по лицевыми счетам не было», - сказал директор «Экопрома».

Он также призвал жителей региона, у которых есть какие-либо вопросы по оплате вывоза мусора, обращаться в компанию «Экопром». Центр обслуживания клиентов регоператора расположен в Пскове на улице Льва Толстого, 3. Работает он по будним дням с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00), перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

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