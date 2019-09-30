Капремонт великолукской Детской музыкальной школы № 1 идёт по графику

18:06, 30 сентября 2019, ПАИ

Капитальный ремонт Детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского в Великих Луках идёт в соответствии с графиком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ход работ проконтролировал главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, который прибыл в город с рабочим визитом. Динамику выполнения ремонта также проверили глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова.

Представитель подрядной организации Олег Куркин рассказал, что в данный момент на площадке провели все демонтажные работы, заменили стяжку крыши и полов под сценой, произвели утепление, поменяли электрику. В настоящее время идёт подготовка к установке радиаторов, рабочие продолжают укладку стен на первом этаже и приступили к внутреннему нанесению штукатурки.

Андрей Калинин поинтересовался, сколько работников заняты на объекте, а Николай Козловский уточнил сроки выполнения наружных работ.

Олег Куркин сообщил, что сейчас капремонт проводят порядка 40 человек. По его словам, наружные работы планируется начать через пару недель. Олег Куркин подчеркнул, что фасад здания закроют тентами и, при необходимости, будут обогревать тепловыми пушками. Это нужно для обеспечения качественного нанесения декоративной мозаичной штукатурки-миксана при любых погодных условиях. «Все работы идут по графику», – заверил представитель подрядчика.

Андрей Калинин отметил значимость ремонтируемого объекта для города Великие Луки. «Это учреждение работает с 1976 года, и все это время вносит существенный вклад в нравственное и художественно-эстетическое воспитание детей и молодежи города», – констатировал он. Федеральный инспектор выразил надежду, что ремонт выполнят на уровне и в установленные муниципальным контрактом сроки, и заметил, что со стороны городской власти осуществляется серьезный и регулярный контроль.

Николай Козловский назвал ремонт ДМШ долгожданным событием и напомнил, что работы были запланированы уже давно, но приступить к ним удалось только в 2019 году. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который добился выделения средств на капремонт школы.

«Работы, как мы смогли убедиться, идут хорошими темпами, качество выполнения тоже на уровне. Учреждение это, действительно, является очень значимым для нашего города. Юные великолучане получают здесь необходимое дополнительное музыкальное образование и приобщаются к культуре», - обратился глава города к Андрею Калинину. Он заявил, что городские власти постоянно следят за ходом работ, их качеством и сроками.