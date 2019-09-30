Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества

17:50, 30 сентября 2019, ПАИ

Врио ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину избрали новым председателем Псковского регионального отделения Русского географического общества (РГО). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, такое решение приняли путем голосования на общем собрании членов регионального отделения РГО 28 сентября.

Отмечается, что на собрании присутствовали учителя географии местных школ, педагоги вуза и сотрудники заповедников, входящие в состав общества. Кандидатуру Натальи Ильиной на должность председателя предложил директор Департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов, прибывший из Москвы специально для встречи с активом.

«Сегодня в Русское географическое общество входит 22 тыс. 500 человек из 85 региональных отделений. Наши общественники занимаются разными направлениями деятельности, преследуя главную цель – популяризировать географию, географические знания о нашей стране», - отметил Сергей Корлыханов. Он выразил уверенность, что Наталья Ильина сможет создать все условия для плодотворной работы регионального отделения.

Наталья Ильина рассказала коллегам о своём опыте сотрудничества, а также представила своё видение активизации деятельности и перспектив развития Псковского регионального отделения.

Наталья Ильина входит в состав Русского географического общества с 2016 года. С 1988 по 2019 годы председателем Псковского регионального отделения был заведующий кафедрой географии ПсковГУ Александр Слинчак, который ушел из жизни в апреле 2019 года.