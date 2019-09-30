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Общество

Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества

Врио ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину избрали новым председателем Псковского регионального отделения Русского географического общества (РГО). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, такое решение приняли путем голосования на общем собрании членов регионального отделения РГО 28 сентября.

Отмечается, что на собрании присутствовали учителя географии местных школ, педагоги вуза и сотрудники заповедников, входящие в состав общества. Кандидатуру Натальи Ильиной на должность председателя предложил директор Департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов, прибывший из Москвы специально для встречи с активом. 

«Сегодня в Русское географическое общество входит 22 тыс. 500 человек из 85 региональных отделений. Наши общественники занимаются разными направлениями деятельности, преследуя главную цель – популяризировать географию, географические знания о нашей стране», - отметил Сергей Корлыханов. Он выразил уверенность, что Наталья Ильина сможет создать все условия для плодотворной работы регионального отделения.

Наталья Ильина рассказала коллегам о своём опыте сотрудничества, а также представила своё видение активизации деятельности и перспектив развития Псковского регионального отделения. 

Наталья Ильина входит в состав Русского географического общества с 2016 года. С 1988 по 2019 годы председателем Псковского регионального отделения был заведующий кафедрой географии ПсковГУ Александр Слинчак, который ушел из жизни в апреле 2019 года.

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