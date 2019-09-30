Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова

18:06, 30 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с 80-летием известного писателя, российского литературного критика, литературоведа, члена Академии российской словесности Валентина Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«За вашими плечами потрясающий путь. Вы внесли значительный вклад в развитие российского литературоведения, ваши научные труды высоко оцениваются профессиональным сообществом, а публицистика и проза нашли признание тысяч читателей. Вы добились известности на всей территории страны, а к вашим советам прислушиваются на самом высоком уровне», — говорится в поздравлении Михаила Ведерникова.

По словам главы региона, Валентин Курбатов всегда остается собой, сохраняет блестящее чувство юмора, способность к самоиронии и желание продолжать созидательную работу на благо Родины. «Вы мудрый и интересный собеседник, чей опыт и знания позволяют во всем находить интересные стороны и быстро выходить на суть любой проблемы. Ценю наше знакомство и сложившиеся конструктивные отношения», — отметил Михаил Ведерников и пожелал Валентину Курбатову и его семье крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Валентин Курбатов - один из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков XXI века, автор многих книг, посвященных творчеству классиков русской литературы — Астафьева, Распутина, Пришвина, Пушкина, художников — Агина, Широкова, Селиверстова. Он написал несколько сотен статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии. Недавно была опубликована новая книга Валентина Курбатова — «Дневник» - о его жизни с января 1970-го года по декабрь 2018 года.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаван Ульяновской области. Свои первые заметки он делал еще в школьных рукописных журналах, учась в школе № 9 города Чусовой Пермской области. В 1959 году был призван на Северный флот. К этому времени относятся первые публикации Валентина Курбатова в газете «Комсомолец Заполярья».

После демобилизации он приехал в Псков, где начал работать корректором в районной газете Псковского района «Ленинская искра», в 1965 году — в областной молодежной газете «Молодой ленинец» корреспондентом. В этот период Валентин Яковлевич окончил Государственный институт кинематографии (ВГИК) по курсу киноведения.

Публикации Курбатова печатаются в журналах: «Москва», «Наш современник», «Урал», «Иностранная литература», «Север», газетах: «Культура», «Литературное обозрение», «Литературная газета».

С 1999 года Валентин Курбатов — член Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, редколлегий журнала «Литературная учеба», «День ночь», редсовета журнала «Роман-газета XXI века», общественного совета журнала «Москва». С 2006 года — член Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с 2012 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Также Валентин Курбатов — член правления Союза писателей России.

Валентин Курбатов — лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды — ордена Дружбы.