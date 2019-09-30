Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года

19:30, 30 сентября 2019, ПАИ

В среднем 1 тыс. рублей составит среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%, что значительно превышает уровень ожидаемой инфляции 2019 года (прогнозируется - 3,8%). Индексация коснется порядка 31 млн человек.

Отмечается, что средний размер пенсии неработающего пенсионера составит в 2020 году 16,4 тыс. рублей (в 2019 году – 15,4 тыс. рублей).

Кроме этого, с 1 апреля следующего года планируется индексировать пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. Предварительно эта индексация запланирована на уровне на 7%. Повышение затронет примерно 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн - получатели социальных пенсий.