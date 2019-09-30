0
19:30
Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года
18:06
Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова
17:50
Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества
17:18
Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи
16:50
100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
16:42
Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей
15:45
Перебои в телевещании возможны в Псковской области 30 сентября - 6 октября
Еще новости
Общество

Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года

В среднем 1 тыс. рублей составит среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%, что значительно превышает уровень ожидаемой инфляции 2019 года (прогнозируется - 3,8%). Индексация коснется порядка 31 млн человек.

Отмечается, что средний размер пенсии неработающего пенсионера составит в 2020 году 16,4 тыс. рублей (в 2019 году – 15,4 тыс. рублей).

Кроме этого, с 1 апреля следующего года планируется индексировать пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. Предварительно эта индексация запланирована на уровне на 7%. Повышение затронет примерно 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн - получатели социальных пенсий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года
30 сентября 2019
Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года
Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова
Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества
30 сентября 2019
Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества
Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи
30 сентября 2019
Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи
100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
30 сентября 2019
100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей
30 сентября 2019
Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей
Перебои в телевещании возможны в Псковской области 30 сентября - 6 октября
30 сентября 2019
Перебои в телевещании возможны в Псковской области 30 сентября - 6 октября
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»

Идет загрузка...