0
19:30
Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года
18:06
Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова
17:50
Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества
17:18
Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи
16:50
100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
16:42
Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей
15:45
Перебои в телевещании возможны в Псковской области 30 сентября - 6 октября
Еще новости
Общество

Ураганный ветер ожидается в Петербурге 1 октября

В Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди и ураганный ветер порывами до 24 метров 1 октября, сообщили Псковскому агентству информации в городском управлении МЧС России.

В сообщении ведомства говорится об усилении юго-западного и западного ветра до 15-20 м/с. В прибрежных районах ожидаются порывы до 19-24 м/с.  

При сильном ветре не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев или шатких конструкций, а также обходить рекламные щиты и строения, где кровля слабо укреплена. Также не рекомендуется находиться рядом с трубопроводами, линиями электропередачи и эстакадами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года
30 сентября 2019
Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года
Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова
Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества
30 сентября 2019
Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества
Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи
30 сентября 2019
Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи
100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
30 сентября 2019
100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей
30 сентября 2019
Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей
Перебои в телевещании возможны в Псковской области 30 сентября - 6 октября
30 сентября 2019
Перебои в телевещании возможны в Псковской области 30 сентября - 6 октября
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»

Идет загрузка...