Ураганный ветер ожидается в Петербурге 1 октября

20:19, 30 сентября 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди и ураганный ветер порывами до 24 метров 1 октября, сообщили Псковскому агентству информации в городском управлении МЧС России.

В сообщении ведомства говорится об усилении юго-западного и западного ветра до 15-20 м/с. В прибрежных районах ожидаются порывы до 19-24 м/с.

При сильном ветре не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев или шатких конструкций, а также обходить рекламные щиты и строения, где кровля слабо укреплена. Также не рекомендуется находиться рядом с трубопроводами, линиями электропередачи и эстакадами.