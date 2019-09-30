Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из турецкого отеля

21:30, 30 сентября 2019, ПАИ

Чемодан продуктов из турецкого отеля попытались вывезти российские туристы 30 сентября, пишет газета «Известия».

В одном из трехвездочных отелей в районе Манавгат (провинция Анталья), когда путешественники выезжали из гостиницы после отдыха, сотрудники попросили одного их россиян открыть чемодан. В нем обнаружили в большом количестве аккуратно упакованные бутылки с водой, фрукты и еду из ресторана отеля.

«Гости нашего отеля могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем», — приводит издание слова представителя гостиницы.

По словам администрации, в номера запрещается приносить еду и напитки (это указано в бланках, которые подписывают все туристы при въезде в отель). Кроме того, отдыхающим раздают брошюры о правилах проживания.