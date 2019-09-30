0
21:14
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
19:30
Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года
18:06
Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова
17:50
Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества
17:18
Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи
16:50
100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
16:42
Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей
Еще новости
Общество

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из турецкого отеля

Фото yenialanya.com

Чемодан продуктов из турецкого отеля попытались вывезти российские туристы 30 сентября, пишет газета «Известия».

В одном из трехвездочных отелей в районе Манавгат (провинция Анталья), когда путешественники выезжали из гостиницы после отдыха, сотрудники попросили одного их россиян открыть чемодан. В нем обнаружили в большом количестве аккуратно упакованные бутылки с водой, фрукты и еду из ресторана отеля.

«Гости нашего отеля могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем», — приводит издание слова представителя гостиницы.

По словам администрации, в номера запрещается приносить еду и напитки (это указано в бланках, которые подписывают все туристы при въезде в отель). Кроме того, отдыхающим раздают брошюры о правилах проживания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
30 сентября 2019
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года
30 сентября 2019
Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 января 2020 года
Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поздравил с юбилеем писателя Валентина Курбатова
Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества
30 сентября 2019
Наталья Ильина возглавила псковское отделение Русского географического общества
Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи
30 сентября 2019
Билет на концерт Юрия Шатунова могут выиграть псковичи
100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
30 сентября 2019
100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора
Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей
30 сентября 2019
Псковская область вошла в число регионов с наименьшей долей закредитованных жителей
Перебои в телевещании возможны в Псковской области 30 сентября - 6 октября
30 сентября 2019
Перебои в телевещании возможны в Псковской области 30 сентября - 6 октября

Идет загрузка...