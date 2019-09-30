WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах с 1 февраля 2020 года

22:34, 30 сентября 2019, ПАИ

WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах с 1 февраля 2020 года, пишет Лента.ру.

Так, изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.

Чтобы сохранить доступ к WhatsApp, обладателям устройств на этих версиях операционных систем следует обновиться до более поздней версии прошивки, а если это невозможно — приобрести новый телефон.

Отмечается, что создать новые аккаунты или верифицировать уже существующие учетные записи владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся.

Разработчики также анонсировали прекращение поддержки всех версий Windows Phone. Это произойдет 31 декабря 2019 года.