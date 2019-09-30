Жительницу Пустошкинского района оштрафовали за продажу суррогатного алкоголя

22:48, 30 сентября 2019, ПАИ

66-летнюю жительницу Пустошкинского района оштрафовали за реализацию суррогатного алкоголя, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В марте женщина приобрела у неизвестного 5 литров спиртосодержащей жидкости, а затем развела ее водой и приготовила к реализации. 21 мая пенсионерка продала оперативникам в ходе «проверочной закупки» 0,5 литра указанной жидкости за 100 рублей. Изъятый суррогатный алкоголь эксперты признали опасным для здоровья и жизни человека при употреблении.

Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.