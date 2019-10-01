Душевного тепла, чуткого внимания родных пожелали пожилым псковичам власти города

13:13, 01 октября 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили представителей старшего поколения, ветеранов войны и труда с Международным днем пожилых людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Это замечательный праздник, объединяющий разные поколения, и отличный повод для всех нас выразить нашим старшим землякам искреннюю признательность и глубокое уважение за добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие нашего города», — говорится в поздравлении.

Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали пожилым людям крепкого здоровья, радости и благополучия. «Пусть «осень вашей жизни» будет доброй и спокойной, пусть согревает вас всегда душевное тепло и чуткое внимание родных и близких!» — добавили они.