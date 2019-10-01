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Общество

Пскович получил перелом ноги из-за наезда автомобиля на Ипподромной

Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 сентября около 19:20 у дома № 125 на улице Ипподромной в Пскове автомобиль ВАЗ-21120 под управлением 30-летнего водителя сбил 59-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пскович получил перелом ноги, его госпитализировали в больницу.

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