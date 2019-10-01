0
09:05
Президент федерации мотоспорта станет гостем ПАИ-live
15:32
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
09:46
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
23:15
Ралли «Псков Ганзейский»: СУ5, зрительская зона «Трамплин» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:01
Ралли «Псков Ганзейский»: четвёртый скоростной участок в Палкинском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
00:21
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:42
Основание под укладку искусственного футбольного газона готовят на территории гуманитарного лицея Пскова
Еще новости
Спорт

«Золото» и три «серебра» завоевали псковичи на турнире по тяжелой атлетике в Новгородской области

Псковичи вернулись с медалями с открытого межрегионального турнира по тяжелой атлетике памяти тренера Владимира Сидорова, который проходил в поселке Кулотино Новгородской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной федерации тяжелой атлетики, в турнире приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Новгородской, Тверской и Псковской областей. 

Так, пскович Александр Дмитриев занял первое место в категории свыше 109 килограммов. А псковские штангисты из детско-юношеской спортивной школы «Надежда» завоевали три серебряные медали: Алексей Козлов – в категории 41 килограмм, Кирилл Стыров – в категории 45 килограммов, Дарья Ефимова – в абсолютной категории среди девушек 2003 года рождения и моложе.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президент федерации мотоспорта станет гостем ПАИ-live
01 октября 2019
Президент федерации мотоспорта станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
30 сентября 2019
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Ралли «Псков Ганзейский»: СУ5, зрительская зона «Трамплин» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Ралли «Псков Ганзейский»: СУ5, зрительская зона «Трамплин» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Ралли «Псков Ганзейский»: четвёртый скоростной участок в Палкинском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Ралли «Псков Ганзейский»: четвёртый скоростной участок в Палкинском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Основание под укладку искусственного футбольного газона готовят на территории гуманитарного лицея Пскова
26 сентября 2019
Основание под укладку искусственного футбольного газона готовят на территории гуманитарного лицея Пскова
Ралли «Псков Ганзейский»: Куда стоит отправиться зрителям
26 сентября 2019
Ралли «Псков Ганзейский»: Куда стоит отправиться зрителям

Идет загрузка...