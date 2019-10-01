«Золото» и три «серебра» завоевали псковичи на турнире по тяжелой атлетике в Новгородской области
Псковичи вернулись с медалями с открытого межрегионального турнира по тяжелой атлетике памяти тренера Владимира Сидорова, который проходил в поселке Кулотино Новгородской области.
Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной федерации тяжелой атлетики, в турнире приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Новгородской, Тверской и Псковской областей.
Так, пскович Александр Дмитриев занял первое место в категории свыше 109 килограммов. А псковские штангисты из детско-юношеской спортивной школы «Надежда» завоевали три серебряные медали: Алексей Козлов – в категории 41 килограмм, Кирилл Стыров – в категории 45 килограммов, Дарья Ефимова – в абсолютной категории среди девушек 2003 года рождения и моложе.