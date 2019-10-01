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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём пожилого человека

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Международным днём пожилого человека, который отмечается 1 октября.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Нередко говорят, что возраст определяется нашим внутренним состоянием. Даже в глубоко преклонные годы многие люди сохраняют энергию молодости, её заряд и силу», - отметил глава региона. Он подчеркнул, что прожитые годы – это не цифра в паспорте, а знания, мудрость, понимание жизни в той степени, которая недоступна юности. «Именно поэтому, испокон веков в любой культуре к пожилым людям относились с глубоким почтением, осознавая их пользу для общества и отдавая дань уважения проделанной за годы жизни работе», - говорится в поздравлении.

По словам Михаила Ведерникова, ежегодно порог старости отодвигается всё дальше, так в прошлом году средняя продолжительность жизни в Псковской области превысила 70 лет. Он обратил внимание на то, что сегодня, благодаря достижениям медицины и информационных технологий, пожилые люди активно участвуют в политике, экономике, осваивают новые техники и навыки, в регионе растёт популярность проекта «Университет третьего возраста», пользуются спросом курсы компьютерной грамотности и профессиональной переквалификации.

Глава региона заявил, что работа с пожилыми людьми – одно из приоритетных направлений работы администрации Псковской области. «Мы делаем всё возможное, чтобы окружить вас заботой и вниманием, создать условия для благополучной жизни. И мы рады, что вы с готовностью принимаете новое, остаётесь активными и ответственными гражданами, продолжаете вносить свой вклад в развитие общества. Это действительно ценно», - сказал Михаил Ведерников

Он пожелал псковичам крепкого здоровья, душевного тепла, домашнего уюта, оптимизма и долголетия.

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