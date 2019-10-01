0
14:55
Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
14:32
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
13:52
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
13:20
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
12:27
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
11:58
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
10:49
Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность
Еще новости
Общество

Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с Днем пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

«В этот день мы признаемся в искреннем уважении к людям, прошедшим большой жизненный путь, от всей души благодарим за добрые советы, мудрые решения, неизменную веру в будущее и оптимизм. Трудности сделали вас сильнее, испытания закалили характер, а ежедневная забота и беспокойство о близких наполнили ваши сердца неиссякаемой любовью. Для нас вы - пример служения Родине и выбранному делу, образец верности семейным ценностям и идеалам добра, милосердия и справедливости. Вы сохранили для молодого поколения нравственные и культурные традиции, на которых строится развитие и процветание нашего общества», - говорится в поздравлении.

По словам Елены Бибиковой, создание условий для достойной жизни пожилых людей — один из приоритетов в работе властей.

«Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность, имел возможности передавать молодому поколению накопленные знания и опыт. От всей души желаю вам искреннего интереса к жизни, не останавливаться на достигнутом, а ставить новые цели и радоваться их осуществлению! Пусть вас окружает тепло родного дома, близкие люди дарят внимание, заботу и любовь! Счастья и здоровья вам на долгие годы!» - пожелала сенатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
01 октября 2019
Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
01 октября 2019
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
01 октября 2019
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
01 октября 2019
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
01 октября 2019
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
01 октября 2019
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность
01 октября 2019
Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность
Александр Котов: Моральный долг каждого человека – заботиться о старшем поколении
01 октября 2019
Александр Котов: Моральный долг каждого человека – заботиться о старшем поколении

Идет загрузка...