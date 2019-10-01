Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность

10:49, 01 октября 2019, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с Днем пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

«В этот день мы признаемся в искреннем уважении к людям, прошедшим большой жизненный путь, от всей души благодарим за добрые советы, мудрые решения, неизменную веру в будущее и оптимизм. Трудности сделали вас сильнее, испытания закалили характер, а ежедневная забота и беспокойство о близких наполнили ваши сердца неиссякаемой любовью. Для нас вы - пример служения Родине и выбранному делу, образец верности семейным ценностям и идеалам добра, милосердия и справедливости. Вы сохранили для молодого поколения нравственные и культурные традиции, на которых строится развитие и процветание нашего общества», - говорится в поздравлении.

По словам Елены Бибиковой, создание условий для достойной жизни пожилых людей — один из приоритетов в работе властей.

«Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность, имел возможности передавать молодому поколению накопленные знания и опыт. От всей души желаю вам искреннего интереса к жизни, не останавливаться на достигнутом, а ставить новые цели и радоваться их осуществлению! Пусть вас окружает тепло родного дома, близкие люди дарят внимание, заботу и любовь! Счастья и здоровья вам на долгие годы!» - пожелала сенатор.