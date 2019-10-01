Минтранс хочет задерживать зарубежные фуры при неоплате штрафов

10:07, 01 октября 2019, ПАИ

Министерство транспорта России предлагает задерживать на выезде из страны зарубежные фуры при наличии неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки, которые подготовило ведомство.

Принадлежащий иностранному перевозчику транспорт, который нарушил правила дорожного движения, не будет выпущен с территории России до оплаты всех штрафов.

В ведомстве пояснили, что в настоящий момент инспекторы контролирующих органов могут только оформить правонарушение и наложить штраф, так как задержание иностранного транспорта до уплаты штрафа в кодексе России об административных правонарушениях предусмотрено не по всем видам административных нарушений. Таким образом, нарушитель может продолжить движение и покинуть страну без уплаты штрафа.

Также поправками предлагается не впускать на территорию России иностранные фуры, за которыми числятся нарушения транспортного законодательства или нарушения правил дорожного движения в России, а также есть штрафы за неоплату проезда по федеральным трассам в рамках системы «Платон», до того момента, когда соответствующие нарушения не будут устранены.