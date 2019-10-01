Объявлен конкурс на разработку проекта ремонта тротуаров на дороге Псков – Писковичи – Муровицы
Объявлен конкурс на разработку проектной документации капитального ремонта тротуаров на автомобильной дороге Псков – Писковичи – Муровицы в деревне Писковичи Псковского района. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 900 тыс. 126 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Заказчиком выступает региональное управление автомобильных дорог. Основание для проектирования – государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы».
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 31 октября.
Окончание работ по реализации проекта намечено на 2022 год.