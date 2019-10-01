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Общество

Объявлен конкурс на разработку проекта ремонта тротуаров на дороге Псков – Писковичи – Муровицы

Объявлен конкурс на разработку проектной документации капитального ремонта тротуаров на автомобильной дороге Псков – Писковичи – Муровицы в деревне Писковичи Псковского района. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 900 тыс. 126 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Заказчиком выступает региональное управление автомобильных дорог. Основание для проектирования – государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы».

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 31 октября.

Окончание работ по реализации проекта намечено на 2022 год.

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