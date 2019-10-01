Мост через Череху в Псковском районе приведут в нормативное состояние
Мост через реку Череху на км 0+180 км автомобильной дороги Быстроникольское - Черская в Псковском районе капитально отремонтируют в 2021-2022 годах. Открытый конкурс на разработку проектной документации опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 141 тыс. 790 рублей. Средства будут выделены из бюджета Псковской области.
Основная цель проекта - обеспечение работ по капитальному ремонту объекта для полного восстановления его транспортно-эксплуатационного состояния.
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 31 октября. Проект должен быть выполнен в течение 11 месяцев с даты заключения контракта.