Мост через Череху в Псковском районе приведут в нормативное состояние

12:41, 01 октября 2019, ПАИ

Мост через реку Череху на км 0+180 км автомобильной дороги Быстроникольское - Черская в Псковском районе капитально отремонтируют в 2021-2022 годах. Открытый конкурс на разработку проектной документации опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 141 тыс. 790 рублей. Средства будут выделены из бюджета Псковской области.

Основная цель проекта - обеспечение работ по капитальному ремонту объекта для полного восстановления его транспортно-эксплуатационного состояния.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 31 октября. Проект должен быть выполнен в течение 11 месяцев с даты заключения контракта.