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Общество

Четырёх узбеков незаконно зарегистрировала у себя псковичка

В Псковской области выявлены случаи фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в деревне Торошино Псковского района не работающая 27-летняя местная жительница фиктивно поставила на миграционный учет четырех граждан Узбекистана. Женщина уже дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ещё одна незаконная регистрация была зафиксирована в деревне Фотьево Великолукского района в доме на улице Заречной. Там 61-летний мужчина фиктивно поставил на учёт трёх граждан Армении.

Кроме того, в Пыталово в доме на улице Победы 53-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданку Украины. Подобное нарушение миграционного законодательства выявлено также в Куньинском районе. По данным фактам полиция проводит проверки.

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