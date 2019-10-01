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Спорт

Начался ПАИ-live с президентом федерации мотоспорта Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - президент Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев.

Псковские мотоциклисты готовятся к главному спортивному событию сезона — в октябре состоится второй этап чемпионата Псковской области по мотокроссу. На эти соревнования приезжают не только спортсмены из региона, трасса в Ваулиных Горах Псковского района всегда считалась одной из лучших в стране, поэтому соревнования собирают сильнейших гонщиков из других регионов России.

В ходе прямой видеотрансляции из редакции ПАИ президент федерации мотоциклетного спорта расскажет о состоянии и перспективах мотокросса в регионе, о последних достижениях псковских спортсменов. Вопросы Алексею Караваеву можно оставить на странице ПАИ-live.

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