Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»

12:27, 01 октября 2019, ПАИ

6 октября 2019 года в Пскове завершится прием работ на конкурс средств массовой информации «Ганза — связь времен». Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, большинство материалов поступило из Пскова и области, лишь в последние недели стали активнее присоединяться авторы из других регионов. Среди них журналисты из Калининграда, Вышнего Волочка, Торжка, Выборга, Великого Новгорода.

На конкурс представляют телевизионные и радиопрограммы, печатные материалы газет и журналов, материалы интернет-сайтов.

Большинство из них — о прошедших в Пскове в июне текущего года Ганзейских днях Нового времени.

Наряду с официальными СМИ, подчеркнули в пресс-службе, участвуют в конкурсе и блогеры, главное требование к ним — свыше 4000 подписчиков.

К конкурсу допускаются работы, вышедшие в свет до 15 сентября 2019 года.