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Спорт

Пять причин заняться йогой сейчас

Городская суета, стресс, ежедневные проблемы – самые популярные факторы, негативно влияющие на наше здоровье. Чтобы не превратить это в проблему, нужно найти для себя источник хорошего настроения. Самый простой и эффективный способ расслабиться, оздоровить тело и дух – заняться йогой.

1. Йога улучшает общее состояние организма. Йогу называют уникальной системой оздоровления организма. Она помогает улучшить осанку, избавиться от болей в нижней части спины, понизить уровень гормона стресса. Также йога оказывает благотворное влияние на все системы организма, в том числе сердечно-сосудистую, пищеварительную и эндокринную.

2. Йога успокаивает нервную систему. Йога помогает избавиться от перепадов настроения, приводит к душевному равновесию, концентрирует внимание. При этом вы остаетесь расслабленными и адекватными. Йога – это проверенный способ избавления от депрессии. Доказано, что она восстанавливает сон, блокируя синдром хронической усталости, и стимулирует выработку серотонина (гормона счастья).

3. Йога нормализует вес. Регулярные занятия йогой в сочетании со здоровым питанием способствуют похудению. Во время занятий йогой задействуются такие глубокие мышцы, которые отвечают за создание силуэта.

4. Йога подходит для всех.

5. Только до 6 октября можно записаться на бесплатное занятие по йоге в клубе «S-Fitness» на Рокоссовского,16 (ТЦ «Сфера»). Инструктор группового направления - Наталья Шаталова.

Запись по телефону 55-77-75. Количество мест ограничено. Вся информация по телефону или в официальной группе клуба «Вконтакте».

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