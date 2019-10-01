О доходах спросят россиян во время переписи 2020 года

13:11, 01 октября 2019, ПАИ

Во время Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в 2020 году, появятся новые вопросы, в частности, россиян спросят о заработной плате, предпринимательском доходе, прибыли от самозанятости. Также одним из пунктов в переписном листе будет указание точного места работы. Об этом сообщил советник руководителя Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Павел Смелов в ходе пресс-конференции 1 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Павел Смелов отметил, данные о занятости и зарплатах необходимы для того, чтобы знать, сколько людей работает, какова зарплата по регионам, чтобы потом руководство страны могло принимать правильные решения, например, об увеличении размера индексации.

Всего в переписном листе будут 23 вопроса, в основном, традиционные – пол, возраст, гражданство, национальность.

При этом, как пояснил Павел Смелов, перепись будет вестись по трём бланкам.

Форма «Л» предназначена для постоянных жителей России и содержит вопросы о поле, возрасте, семейном положении, владении языками, гражданстве, национальности, образовании и обучении, о наличии и поиске работы, источниках средств к существованию, рождаемости, миграции.

Форма «П» включает вопросы о жилищных условиях населения и заполняется один раз в каждом жилом помещении.

Форма «В» предназначена для лиц, временно находящихся на территории России и постоянно проживающих за рубежом. Кроме стандартных вопросов в ней содержаться пункты о стране постоянного проживания, цели приезда в Россию и продолжительности визита, стране рождения, гражданстве.

Павел Смелов добавил, что участие в переписи является добровольным, переписные листы обезличены.