0
14:55
Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
14:32
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
13:52
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
13:20
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
12:27
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
11:58
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
10:49
Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность
Еще новости
Общество

74% россиян заявили о готовности участвовать в переписи населения

74% россиян считают перепись населения важным для страны мероприятием и готовы в ней участвовать. Об этом сообщила руководитель аналитического отдела Медиа-офиса Всероссийской  переписи населения - 2020 Ксения Касьянова на пресс-конференции 1 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

 Руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Павел Малков отметил, что до переписи населения, которая пройдёт в октябре 2020 года, времени осталось «всего ничего» - 366 дней. Он подчеркнул, что в перепись охватит все населённые пункты страны. Первые итоги подведут в декабре 2020 года, предварительные – в феврале 2021 года, полная обработка данных займёт 2021 и 2022 года.

Павел Малков напомнил, что впервые перепись населения в России будет цифровой: принять в ней участие можно будет и в Интернете, например, через портал госуслуг, и при личной встрече с переписчиками, которых в этот раз снабдят не бумажными бланками, а планшетами. Для работы переписчиков закупят 360 тысяч планшетов на сумму 6,7 млрд рублей. Общая стоимость переписи, как отметил глава Росстата, составит 33 млрд рублей.

Он подчеркнул, что перепись населения – очень важное мероприятие, которая позволяет получить уникальные данные по демографической составляющей, по реальным жилищным условиям и так далее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
01 октября 2019
Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
01 октября 2019
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
01 октября 2019
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
01 октября 2019
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
01 октября 2019
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
01 октября 2019
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность
01 октября 2019
Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность
Александр Котов: Моральный долг каждого человека – заботиться о старшем поколении
01 октября 2019
Александр Котов: Моральный долг каждого человека – заботиться о старшем поколении

Идет загрузка...