74% россиян заявили о готовности участвовать в переписи населения

13:36, 01 октября 2019, ПАИ

74% россиян считают перепись населения важным для страны мероприятием и готовы в ней участвовать. Об этом сообщила руководитель аналитического отдела Медиа-офиса Всероссийской переписи населения - 2020 Ксения Касьянова на пресс-конференции 1 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Павел Малков отметил, что до переписи населения, которая пройдёт в октябре 2020 года, времени осталось «всего ничего» - 366 дней. Он подчеркнул, что в перепись охватит все населённые пункты страны. Первые итоги подведут в декабре 2020 года, предварительные – в феврале 2021 года, полная обработка данных займёт 2021 и 2022 года.

Павел Малков напомнил, что впервые перепись населения в России будет цифровой: принять в ней участие можно будет и в Интернете, например, через портал госуслуг, и при личной встрече с переписчиками, которых в этот раз снабдят не бумажными бланками, а планшетами. Для работы переписчиков закупят 360 тысяч планшетов на сумму 6,7 млрд рублей. Общая стоимость переписи, как отметил глава Росстата, составит 33 млрд рублей.

Он подчеркнул, что перепись населения – очень важное мероприятие, которая позволяет получить уникальные данные по демографической составляющей, по реальным жилищным условиям и так далее.