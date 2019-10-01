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Общество

Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области

Всероссийская перепись населения, которая пройдёт в 2020 году, очень важна для Псковской области, заявил вице-губернатор Николай Цветков. Об этом с пресс-конференции 1 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Цветков подчеркнул, что перепись повлияет на реализацию нацпроектов в регионе, на индивидуальные программы социально-экономического развития, которые держит на контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Для нас перепись эта важна ещё для того, чтобы подходить правильно к бюджетному процессу и на региональном, и муниципальном уровне», - добавил заместитель главы региона. Также, по его словам, перепись окажет влияние на продвижения нацпроекта «Цифровая экономика».

Николай Цветков уточнил, что пробная перепись населения проведена на портале госуслуг с 1 по 10 октября 2018 года, за это время в ней приняли участие 0,7% жителей региона. При этом на портале услугами пользуются более 200 тысяч человек, проживающих в Псковской области. В связи с этим вице-губернатор заявил о необходимости донести до людей необходимость переписи и возможность принять участие в ней через портал госуслуг.  

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