В Псковской области уточнили списки домов для переписи населения

14:50, 01 октября 2019, ПАИ

В Псковской области завершили работу по уточнению списков домов и карт для переписи населения 2020 года, сообщила на медиа-мероприятии 1 октября руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Созданы комиссии по переписи во всех районах, в каждом районе привлечены временные работники. По картографическим материалам и перечню домов работа шла вплоть до вчерашнего дня», - уточнила Валентина Валиуллина.

«Каждый переписчик должен переписать 550 человек. Надеемся, будут выделены субвенции, чтобы был предоставлен транспорт, и мы могли довезти переписчика - область у нас большая. Отдельный вопрос - безопасность. Вот, например, в деревнях есть собаки, мы обучаем переписчиков, как себя вести в этих случаях», - рассказала Валентина Валиуллина.

Она также уточнила, что по состоянию на 1 января 2019 года, в регионе проживает 30,3% населения старше трудоспособного возраста, 53% - трудоспособного возраста и 16,7% - младше трудоспособного возраста.

По данным переписи 2010 года, в Псковской области проживали 673,4 тысячи человек, по оценке на начало 2019 года, - 629,7 тысяч. Таким образом, население сократилось на 43,7 тысяч человек - это порядка 7%. По словам Валентины Валиуллиной, с 2011 года наблюдается заметное сокращение и последующая стабилизация темпов снижения численности с 1,6% в 2010 году до 0,9% в 2017 году и 1,1% в 2018 году.

За период после переписи 2010 года в области родились 62 тысячи человек, умерли - 110 тысяч, прибыли - 216 тысяч, уехали - 217 тысяч. «Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества», - подытожила специалист.