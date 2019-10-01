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Общество

Порядка 1,5 тысяч переписчиков будут работать в Псковской области в 2020 году

Порядка 1,5 тысяч переписчиков, в том числе около 400 временных, будут работать в Псковской области во время переписи населения в 2020 году, рассказала на пресс-мероприятии 1 октября руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор Псковской области Николай Цветков подчеркнул, что жизнь и здоровье каждого переписчика будут застрахованы, упомянув о случаях нападения с ножом на членов избиркома.

Николай Цветков отметил, что органы местного самоуправления должны обеспечить наличие на домах номеров и названий улиц, помочь в подборе кадров переписчиков: «Но у нас никогда не было проблем с переписчиками, тем более это не волонтерство, за это платят деньги».

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