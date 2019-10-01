РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание

14:32, 01 октября 2019, ПАИ

Псковская область готова к переходу на цифровое вещание, заявил заместитель генерального директора РТРС Дмитрий Назаров. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания по вопросам перехода на цифровое телевидение, которое проходит 1 октября.

Дмитрий Назаров напомнил, что Псковская область вошла в четвертый этап отключения от аналогового телевидения. Он отметил, что нужно интегрировать все усилия для того, чтобы все прошло хорошо и гладко.

Вице-губернатор Псковской области Николай Цветков пояснил, что переход на «цифру» в регионе - очень важное решение. По его словам, 30% населения области старше трудоспособного возраста, и огромное количество одиноких людей требуют внимания, чтобы обеспечить им качественный прием телевизионного сигнала. Николай Цветков отметил, что в 43% населенных пунктов из 8 тыс. 385 расположенных в регионе проживают менее 10 человек. «Мы долго готовились к переходу на цифровое телевидение. Наконец, выходим на финишную прямую - это 14 дней», - напомнил он.

Представитель РТРС обратил внимание на важность работы «горячей линии» (8-800-100-16-11) по вопросам перехода на «цифру» и попросил, чтобы она работала и после 21:00 14 октября, когда в регионе отключат аналоговое вещание. Он согласился с Николаем Цветковым в том, что регион непростой по количеству населенных пунктов и малой численности в ряде из них.

Дмитрий Назаров добавил, что Почта Россия является крупным игроком по реализации цифровых приставок, и нужно надо постоянно мониторить их количество и стоимость в том или ином районе. Он также поблагодарил администрацию Псковской области за серьезный подход к поставленной задаче.