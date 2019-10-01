Денис Матвеев о цифровой переписи населения: У нас есть год, чтобы научить псковичей

14:27, 01 октября 2019, ПАИ

«Перепись населения завязана на портале госуслуг, так что у нас есть год, чтобы научить людей им пользоваться», - заявил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на пресс-конференции 1 октября. Он отметил, что на сегодняшний день на портале госуслуг зарегистрированы порядка 300 тысяч жителей Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наша задача ввести положительный образ для населения, объяснить, что перепись сейчас в тренде, а перепись в электронном виде - проще и легче», - отметил Денис Матвеев. В этой связи, подчеркнул он, нужно вести информационную работу, организовывать акции.

«Очень важно, что у нас есть полное понимание с Псковстатом, администрацией области, и, я думаю, найдем понимание с людьми, что лучше принять участие в цифровой переписи», - заключил начальник Управления цифрового развития.