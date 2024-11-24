Млечный Путь и восход Ориона запечатлел пскович
Млечный Путь и восход Ориона удалось запечатлеть астроному-любителю Петру Митрофанову. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
Снимки пскович сделал 23 ноября над скалами карьера в деревне Коломно Печорского района.
Ранее астроном-любитель запечатлел зодиакальный свет.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 ноября 2024
Поисковики вывезли крупные обломки советского самолёта Ил-2 из леса в Гдовском районе
24 ноября 2024
Как найти себя в профессии, правильно заключить трудовой договор и грамотно составить грантовую заявку, узнали участники форума в Пскове