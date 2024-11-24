Млечный Путь и восход Ориона запечатлел пскович

21:02, 24 ноября 2024, ПАИ

Млечный Путь и восход Ориона удалось запечатлеть астроному-любителю Петру Митрофанову. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов



Фото: Петр Митрофанов





Снимки пскович сделал 23 ноября над скалами карьера в деревне Коломно Печорского района.

Ранее астроном-любитель запечатлел зодиакальный свет.