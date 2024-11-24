Россиянка родила ребёнка в День матери прямо на платформе метро

19:59, 24 ноября 2024, ПАИ

Женщина родила ребёнка прямо на платформе в метро Санкт-Петербурга сегодня, в День матери. Об этом сообщается в официальной группе «Петербургское метро» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, у молодой женщины начались схватки прямо в поезде, и она вышла на платформу станции «Горьковская». В 13:19 сотрудники станции вызвали скорую помощь, а сами, не дождаясь медиков, оказали первую помощь и фактически приняли роды у женщины.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», – рассказала дежурная по станции Евгения Бордачева.

Через несколько минут после начала схваток родился мальчик.

Мать и ребёнка передали врачам и доставили в больницу. По словам медиков, их состояние стабильное, они чувствуют себя хорошо.

Напомним, первые роды на платформе метро – на станции «Технологический институт» – произошли в 2018 году.