Как найти себя в профессии, правильно заключить трудовой договор и грамотно составить грантовую заявку, узнали участники форума в Пскове

21:48, 24 ноября 2024, ПАИ

III региональный форум работающей молодёжи завершил работу в Пскове сегодня, 24 ноября. Финальный день форумчане активно провели в Доме молодёжи. Как ребята совмещали познавательные практики с развивающими играми, наблюдал корреспондент ПАИ.

Так, руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская объясняла форумчанам порядок заключения договоров при оформлении на работу.

«Сегодня соискателю важно знать, какие документы при трудоустройстве нужно иметь при себе, какие он должен подписать, что в них содержится и какие из них он получит на руки. Тут важно не ошибиться, чтобы в дальнейшем не было конфликта с работодателем», – пояснила специалист.

Также на площадке форума можно было ознакомиться с видеопрезентацией, посвящённой богатой истории предприятий-юбиляров Пскова: Псковского горводоканала, Новоизборского комбината нерудных материалов и Псковского кирпичного завода.

Руководитель Молодёжного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин представлял на форуме работающей молодёжи площадку своей организации.

«Мы проводим тестирование по типу личности, презентуем наш новый тур «Работать в России», который разработали совместно с технопарком «Кванториум. Псков». В этой игре представлены четыре трудовые сферы деятельности: менеджмент, наука, образование и производство. Каждому, кто посещает нашу площадку, мы дарим памятные подарки – трекеры и просто приятные впечатления», – прокомментировал он.

На следующей площадке были представлены профсоюзные здравницы, о преимуществах отдыха в которых рассказала заместитель заведующей отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура.

«Молодёжь, конечно, больше интересует отдых на турбазах с интерактивом, верёвочным парком, пейнтболом, с разнообразными семинарами и тренингами. Здесь ребята не только оздоравливаются и получают полезную информацию о возможностях, которые обеспечивает облсовпроф, но ещё и знакомятся, добавляют в свою жизнь энергии и позитива», – отметила она, подчеркнув, что членам профсоюза предоставляют скидки для посещения и оздоровления.

Особое оживление царило и около площадки «Почты России». Здесь форумчане могли послать привет с форума и подарить хорошее настроение своим близким и друзьям.

«Такие акции пользуются успехом. А это значит, что в цифровой век люди обмениваются не только электронными письмами. Ребята хранят тёплые воспоминания о том, как это делали наши мамы и бабушки, и с удовольствием подписывают открытки», – рассказала сотрудница «Почты России» Ольга Федосеева.

Воспользовалась такой возможностью и педагог из Пскова Екатерина Филиппова.

«Я впервые принимаю участие в форуме работающей молодёжи. Рада, что у нас появилась возможность отправить красивую открытку в любой уголок нашей страны. Я решила порадовать свою маму», – отметила девушка.

Одним из познавательных мероприятий дня также стала лекция «Проектное мышление», которую прочитал руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области, федеральный эксперт грантовых конкурсов Даниил Григорьев. Он рассказал о многообразии фондов, выдающих гранты на различные культурные и социальные проекты, а также о том, что писать грантовые заявки совсем не сложно.

«Наш фонд был основан президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Это сейчас один из самых масштабных фондов, который выделяет средства на поддержку инициатив. Представительства фонда в разных регионах работают как раз для того, чтобы мы помогали вам составлять грантовые заявки, а вы получали финансирование для своих идей и успешно их реализовывали у себя на местах», – отметил он.

В завершение мероприятия председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов вручил ребятам сертификаты участников форума. В частности, он отметил, что для облсовпрофа было большой честью принимать на своих площадках целеустремлённую и талантливую молодёжь со всего региона.

«На форуме мы сделали акцент на защите интересов молодых специалистов и нашей сопричастности не только к жизнедеятельности наших производств, но и к судьбе нашей страны. Уверен, вы нашли ответы на многие вопросы о возможностях самореализации, построения карьеры, повышения квалификации, о поддержке молодых семей и других проектах. А сегодня, в День матери, как приедете домой, не забудьте обнять и поцеловать ваших мам. Ведь добро и любовь – это те ценности, которые нас объединяют», – заключил Игорь Иванов.