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Общество

Как найти себя в профессии, правильно заключить трудовой договор и грамотно составить грантовую заявку, узнали участники форума в Пскове

III региональный форум работающей молодёжи завершил работу в Пскове сегодня, 24 ноября. Финальный день форумчане активно провели в Доме молодёжи. Как ребята совмещали познавательные практики с развивающими играми, наблюдал корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Так, руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская объясняла форумчанам порядок заключения договоров при оформлении на работу.

Наталья Лепаловская (справа). Фото: ПАИ

«Сегодня соискателю важно знать, какие документы при трудоустройстве нужно иметь при себе, какие он должен подписать, что в них содержится и какие из них он получит на руки. Тут важно не ошибиться, чтобы в дальнейшем не было конфликта с работодателем», – пояснила специалист.

Также на площадке форума можно было ознакомиться с видеопрезентацией, посвящённой богатой истории предприятий-юбиляров Пскова: Псковского горводоканала, Новоизборского комбината нерудных материалов и Псковского кирпичного завода.

Руководитель Молодёжного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин представлял на форуме работающей молодёжи площадку своей организации.

Максим Ермолин. Фото: ПАИ

«Мы проводим тестирование по типу личности, презентуем наш новый тур «Работать в России», который разработали совместно с технопарком «Кванториум. Псков». В этой игре представлены четыре трудовые сферы деятельности: менеджмент, наука, образование и производство. Каждому, кто посещает нашу площадку, мы дарим памятные подарки – трекеры и просто приятные впечатления», – прокомментировал он.

На следующей площадке были представлены профсоюзные здравницы, о преимуществах отдыха в которых рассказала заместитель заведующей отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура.

Наталья Мандзибура. Фото: ПАИ

«Молодёжь, конечно, больше интересует отдых на турбазах с интерактивом, верёвочным парком, пейнтболом, с разнообразными семинарами и тренингами. Здесь ребята не только оздоравливаются и получают полезную информацию о возможностях, которые обеспечивает облсовпроф, но ещё и знакомятся, добавляют в свою жизнь энергии и позитива», – отметила она, подчеркнув, что членам профсоюза предоставляют скидки для посещения и оздоровления.

Особое оживление царило и около площадки «Почты России». Здесь форумчане могли послать привет с форума и подарить хорошее настроение своим близким и друзьям.

«Такие акции пользуются успехом. А это значит, что в цифровой век люди обмениваются не только электронными письмами. Ребята хранят тёплые воспоминания о том, как это делали наши мамы и бабушки, и с удовольствием подписывают открытки», – рассказала сотрудница «Почты России» Ольга Федосеева.

Фото: ПАИ

Воспользовалась такой возможностью и педагог из Пскова Екатерина Филиппова.

Екатерина Филиппова. Фото: ПАИ

«Я впервые принимаю участие в форуме работающей молодёжи. Рада, что у нас появилась возможность отправить красивую открытку в любой уголок нашей страны. Я решила порадовать свою маму», – отметила девушка.

Одним из познавательных мероприятий дня также стала лекция «Проектное мышление», которую прочитал руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области, федеральный эксперт грантовых конкурсов Даниил Григорьев. Он рассказал о многообразии фондов, выдающих гранты на различные культурные и социальные проекты, а также о том, что писать грантовые заявки совсем не сложно.

Даниил Григорьев. Фото: ПАИ

«Наш фонд был основан президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Это сейчас один из самых масштабных фондов, который выделяет средства на поддержку инициатив. Представительства фонда в разных регионах работают как раз для того, чтобы мы помогали вам составлять грантовые заявки, а вы получали финансирование для своих идей и успешно их реализовывали у себя на местах», – отметил он.

Фото: ПАИ

В завершение мероприятия председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов вручил ребятам сертификаты участников форума. В частности, он отметил, что для облсовпрофа было большой честью принимать на своих площадках целеустремлённую и талантливую молодёжь со всего региона.

«На форуме мы сделали акцент на защите интересов молодых специалистов и нашей сопричастности не только к жизнедеятельности наших производств, но и к судьбе нашей страны. Уверен, вы нашли ответы на многие вопросы о возможностях самореализации, построения карьеры, повышения квалификации, о поддержке молодых семей и других проектах. А сегодня, в День матери, как приедете домой, не забудьте обнять и поцеловать ваших мам. Ведь добро и любовь – это те ценности, которые нас объединяют», – заключил Игорь Иванов.

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