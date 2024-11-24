Новый храм освятили в Великих Луках

18:40, 24 ноября 2024, ПАИ

Освящение нового храма, построенного на улице Заслонова в Великих Луках, прошло сегодня, 24 ноября. Храм преподобного Мартирия Зеленецкого стал первой православной святыней в этом районе города, сообщили ПАИ в администрации Великих Лук.

В девять утра епископ Великолукский и Невельский Сергий, который является инициатором строительства этого храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, провел чин освящения. После него вокруг храма был совершен крестный ход, а затем началась Божественная литургия, которую провёл митрополит Псковский и Порховский Матфей.

После богослужения епископ Великолукский и Невельский Сергий поблагодарили всех, кто словом, делом и пожертвованием помог появлению православной святыни. Он отметил, что появление храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого на его родине, в Великих Луках – это долгожданное, очень важное и нужное событие. Владыка Сергий подчеркнул, что преподобного почитают в Великих Луках, а теперь сделать это можно в новом храме, построенном в его память.



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук









«На этом месте не было ничего – просто пустырь, а теперь мы видим, что на этом месте стоит храм. Это плоды труда многих людей Божьих, а это значит, что в их сердцах живет вера, что Россия живет, она жива и будет жить. Было сказано, что вера воскреснет. Так и есть. Пройдут бури над русской землей, и все мы будем совершать свой спасительный путь».

Митрополит Матфей, также, в свою очередь, подчеркнул, что появление в Великих Луках храма в честь Мартирия Зеленецкого – уроженца этих мест – событие важное вдвойне.

«Когда в какой-либо местности рождается великий человек: композитор, военачальник или ещё какой-либо выдающийся человек, наверное, нет большей радости для земляков, чем проставлять его имя и понимать, что он жил среди нас, что, возможно, мы знаем его родителей и росли с ним вместе – кто-то в школе кто-то в одном дворе. И, наверное, нет большей радости, когда осознаешь что кто-то из твоего города, из твоей земли – стал святым человеком. Таким, как, преподобный Мартирий Зеленецкий», – подчеркнул митрополит.