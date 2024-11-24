Поисковики вывезли крупные обломки советского самолёта Ил-2 из леса в Гдовском районе

22:18, 24 ноября 2024, ПАИ

Поисковики вывзли крупные обломки советского самолёта Ил-2, найденного около деревни Кярово Гдовского района. Об этом сообщает поисковый отряд «Неизвестный солдат».



Фото: поисковый отряд «Неизвестный солдат»



Фото: поисковый отряд «Неизвестный солдат»



Фото: поисковый отряд «Неизвестный солдат»



Фото: поисковый отряд «Неизвестный солдат»



Фото: поисковый отряд «Неизвестный солдат»



Фото: поисковый отряд «Неизвестный солдат»











«Сегодня мы завершили вывоз всех крупных и значимых фрагментов самолёта», – отметили поисковики.

Напомним, 17 ноября отряд приступил к сбору фрагментов самолёта Ил-2, который совершил вынужденную посадку, предположительно, в марте 1944 года в лесном массиве недалеко от деревни Кярово. Самолёт принадлежал 281-й штурмовой авиационной Новгородской Краснознамённой дивизии.