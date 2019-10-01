«Горячая линия» по вопросам перехода на «цифру» в Псковской области будет работать до 1 ноября

15:24, 01 октября 2019, ПАИ

«Горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевещание в Псковской области продолжит работу до 1 ноября включительно. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания по вопросам перехода на цифровое телевидение, которое проходит 1 октября.

Денис Матвеев напомнил, что «горячая линия» работает с 1 апреля, за это время поступили 1554 обращения, в том числе порядка 650 заявок на подключение цифровых приставок. С 14 октября по 1 ноября на «горячую линию» можно будет обратиться с 8:00 до 22:00 по телефону: 8-800-100-16-11.

Начальник управления добавил, что в работе «горячей линии» задействованы 4 основных оператора и 8 резервных. Он подчеркнул, что линия протестирована на устойчивость к пиковым нагрузкам.