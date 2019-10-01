Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу

14:55, 01 октября 2019, ПАИ

В Псковскую областную клиническую больницу в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило современное высокотехнологическое медицинское оборудование – три аппарата УЗИ последнего поколения и велоэргометр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Оборудование приобретено на средства федерального бюджета в рамках подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Три аппарата УЗИ стоят более 36 млн рублей, велоэргометр — свыше 500 тысяч рублей.

«Сейчас в медицине появились более современные методы проведения диагностических исследований. Мы получили аппараты УЗИ последнего поколения, которые позволяют внедрить современные технологии визуализации, провести более точные, детальные исследования сердца, сосудов и внутренних органов пациентов. Оборудование, которое мы имели раньше, конечно, во многом морально устарело», — отметил главный врач больницы Анатолий Волков.

По его словам, с помощью новейших аппаратов УЗИ можно легко обнаружить мельчайшие изменения в тканях и органах или визуализировать глубокие структуры брюшной полости пациента с «плохим» ультразвуковым окном, а также увидеть мельчайшие нюансы кровотока.

Анатолий Волков отметил, что сейчас проводится обучение медицинского персонала, чтобы максимально полно использовать возможности нового оборудования. Обучение ведут врачи-аппликаторы. В то же время он сообщил, что велоэргометр уже успешно используют специалисты на базе отделения функциональной диагностики и ультразвуковых исследований.

В ближайшее время в рамках подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Псковскую областную клиническую больницу поступит ангиографическая система — аппарат для комплексной оценки состояния сосудов и проведения стентирования. Сейчас в учреждении идёт подготовка помещения для установки данного аппарата. Ранее по этой подпрограмме в учреждение поступили семь хирургических мониторов общей стоимостью более 2,7 млн рублей.

В 2019 году в Псковской области из консолидированного бюджета региона на приобретение медицинского оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направят более 750 млн рублей.