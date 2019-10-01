11 дел о контрабанде сигарет возбудила Псковская таможня в сентябре

15:03, 01 октября 2019, ПАИ

В сентябре Псковская таможня возбудила 11 дел о контрабанде сигарет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, во всех случаях нарушители таможенного законодательства пытались скрыть товар от контроля.

Большая часть зафиксированных случаев незаконного перемещения табачной продукции выявлена на автомобильных пунктах пропуска на российско-латвийской границе. Скрыть сигареты в технологических полостях автомобилей пытались граждане Латвии, Эстонии, Белоруссии и России.

Общее количество изъятого товара составило 3 тысячи пачек сигарет. Сигареты помещены на ответственное хранение, проводятся расследования.