0
16:11
В Псковской области будут регулярно мониторить ход капремонта домов
15:18
Псковское агентство информации объявляет о старте приёма заявок на получение премии «Народное признание-2019»
14:55
Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
14:32
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
13:52
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
13:20
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
12:27
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
Еще новости
Общество

Акция «Дорога к обелиску» объединила более 200 невельчан

Акция «Дорога к обелиску» объединила более 200 жителей Невеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», акция стартовала в рамках партпроекта «Историческая память».

Мероприятие приурочено к 76-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. «Долг каждого, кто с уважением относится к отечественной истории, - поддерживать в порядке воинские захоронения. Такие дела - это лучшее, что мы можем сделать для сохранения памяти о великом народном подвиге в годы Великой Отечественной войны», - заявил секретарь местного отделения партии Виктор Зуев.

Участники акции привели в порядок воинские захоронения в Невеле - на улицах Ленина, Красноармейской, Маншук Маметовой, а также в Усть-Долысской, Туричинской и Ивановской волостях.

Всего в Невельском районе расположены 86 мест, связанных с увековечиванием памяти павших. В воинских захоронениях покоятся более 22 тысяч бойцов, погибших за освобождение от захватчиков.

Освобождение Невельского района началось 6 октября 1943 года в рамках Невельской наступательной операции. За день город освободили от фашистов, однако бои продолжались до конца 1943 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области будут регулярно мониторить ход капремонта домов
01 октября 2019
В Псковской области будут регулярно мониторить ход капремонта домов
Псковское агентство информации объявляет о старте приёма заявок на получение премии «Народное признание-2019»
01 октября 2019
Псковское агентство информации объявляет о старте приёма заявок на получение премии «Народное признание-2019»
Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
01 октября 2019
Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
01 октября 2019
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
01 октября 2019
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
01 октября 2019
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
01 октября 2019
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
01 октября 2019
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья

Идет загрузка...