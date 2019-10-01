Акция «Дорога к обелиску» объединила более 200 невельчан

16:56, 01 октября 2019, ПАИ

Акция «Дорога к обелиску» объединила более 200 жителей Невеля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», акция стартовала в рамках партпроекта «Историческая память».

Мероприятие приурочено к 76-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. «Долг каждого, кто с уважением относится к отечественной истории, - поддерживать в порядке воинские захоронения. Такие дела - это лучшее, что мы можем сделать для сохранения памяти о великом народном подвиге в годы Великой Отечественной войны», - заявил секретарь местного отделения партии Виктор Зуев.

Участники акции привели в порядок воинские захоронения в Невеле - на улицах Ленина, Красноармейской, Маншук Маметовой, а также в Усть-Долысской, Туричинской и Ивановской волостях.

Всего в Невельском районе расположены 86 мест, связанных с увековечиванием памяти павших. В воинских захоронениях покоятся более 22 тысяч бойцов, погибших за освобождение от захватчиков.

Освобождение Невельского района началось 6 октября 1943 года в рамках Невельской наступательной операции. За день город освободили от фашистов, однако бои продолжались до конца 1943 года.