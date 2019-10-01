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Общество

В сто раз хотят увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса в России

В Совете Федерации предложили увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса в сто раз. Соответствующее письмо глава комитета верхней палаты парламента по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в России за ведение теневого бизнеса предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей, повысить их предлагается в сто раз – от 50 до 100 тысяч рублей.

В предложении также отмечается, в 2018 году в ходе проверок выявлены 421 физическое лицо, которое вело бизнес без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или открытии юридического лица.

По мнению регионов, такое количество нарушений связано с незначительностью штрафа, поскольку людям проще оплатить его, чем официально зарегистрироваться.

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