В Псковской области будут регулярно мониторить ход капремонта домов

16:11, 01 октября 2019, ПАИ

В Псковской области будет вестись регулярный мониторинг хода капремонта многоквартирных домов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, руководство региона вместе с представителями Фонда капитального ремонта будут проверять качество выполненных работ, контролировать соблюдение сроков со стороны подрядчиков, выявлять возможные недостатки для их дальнейшего устранения, в том числе в рамках гарантийного обслуживания.

Первый контрольный выезд совершили заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и руководитель регионального фонда капремонта Виктор Иващенко. Они проинспектировали ход капитального ремонта домов № 31 на улице Боровой и № 19 на Новоселов.

На первом объекте ведутся работы по замене кровли, ремонту фасада, фундамента и электроснабжения. Василий Осипов осмотрел объект с представителями подрядной организации и поручил не снижать темп работ, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки. Ремонт планируется закончить к 31 октября.

В многоквартирном доме № 19 на улице Новоселов меняют системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Подрядчик заверил, что работы завершат в срок — до 15 октября.

Вице-губернатор решил спуститься в подвал, чтобы лично оценить объем проделанных работ. «Замена инженерных сетей — один из сложных вопросов. Мы прошли по квартирам, поговорили с жильцами, никакого негатива нет. Рабочие выполняют все качественно и оперативно», — прокомментировал Василий Осипов.

Он подчеркнул, что такие выезды должны быть регулярными, так как на протяжении нескольких лет в Псковской области не выполнялись краткосрочные планы капитального ремонта. «Поэтому мы вместе с новым руководителем Фонда капитального ремонта прилагаем все усилия, чтобы максимально выполнить запланированные объемы работ, и начать вместе с муниципалитетами разработку краткосрочных планов по капремонту на 2021–2023 годы», — пояснил Василий Осипов.