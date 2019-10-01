Мотокросс в Пскове: ПАИ-live с Алексеем Караваевым

17:41, 01 октября 2019, ПАИ

1 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал президент Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев. Федерация готовится к проведению ежегодного мотокросса в Ваулиных Горах. Эти соревнования привлекают сильнейших мотокроссеров России, а трасса в Псковском районе известна далеко за пределами области.

В прямом эфире Алексей Караваев рассказал, кто приедет покорять Ваулины Горы в этот раз, объяснил, почему песчаная трасса так ценится гонщиками и назвал минимальную сумму, необходимую для занятий мотоспортом.