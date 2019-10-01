Более 10 млн рублей выиграли псковичи по купленным на почте лотерейным билетам в 2019 году

17:24, 01 октября 2019, ПАИ

Клиенты отделений «Почты России» в Псковской области с начала 2019 года приобрели свыше 67 тысяч выигрышных лотерейных билетов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Почты России», сумма выигрышей составила более 10 млн рублей.

Отмечается, что самыми активными в плане покупки лотерейных билетов стали жители Великих Лук. За восемь месяцев великолукчане приобрели в почтовых отделениях связи более 78 тысяч лотерейных билетов. На втором месте – псковичи: почти 49 тысяч штук и на третьем – жители Порхова, купившие порядка 32,5 тысяч билетов.

Всего с начала года жители региона приобрели более 217 тысяч государственных лотерейных билетов. На начало сентября прошлого года псковичи купили чуть больше 205 тысяч билетов.

«Во всех отделениях почтовой связи Псковской области сегодня можно приобрести широкий ассортимент государственных лотерейных билетов. Это тиражные, электронные и моментальные лотереи», – отметила руководитель отдела розничных товаров УФПС Псковской области Наталья Трещева.