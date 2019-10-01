Схема движения автобусов изменится в Пскове из-за работ на газопроводе на перекрестке улиц Горького и Конной

18:11, 01 октября 2019, ПАИ

С 9:00 2 октября по 4 октября в Пскове в связи со строительными работами на газопроводе на пересечении улиц Максима Горького и Конной изменится схема движения общественного транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс», на время работ закрывается движение общественного транспорта по улице Максима Горького.

Автобусы маршрутов № 5, 8, 8а и 19 с площади Ленина поедут по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Народную, Розы Люксембург с выездом на улицу Максима Горького и далее по маршрутам.

Автобусы маршрута № 2 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Народную, Розы Люксембург с выездом на улицу Максима Горького и далее по маршруту.

Остановка «Центральная городская библиотека» упраздняется.